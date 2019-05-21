ИОБПП обнаружила соль, не соответствующую установленным нормам

На основании сигнала гражданина, Инспекционный орган по безопасности продуктов питания РА, с целью проверки показателей ферроцианида калия и натрия в соли под названием ”Тройная очищенная соль” осуществил контрольные действия в ООО “Солтекс”, импортирующем соль из Исламской Республики Иран.

Как сообщили «Арменпресс» в Инспекционном органе безопасности пищевых продуктов, по результатам экспертизы выяснилось, что в 100 -граммовых упаковках партий соли, произведенной 22.02.2019 г. и 25.04.2019 г. показатель фероцианида калия и натрия превысил установленную норму (вместо 20 мг/кг - 25.419 мг/кг), а также в маркировке изделия отсутствовала информация, подтверждающая количество ферроцианида калия и натрия (E 536).

Со стороны Инспекционного органа хозяйствующему субъекту было дано письменное распоряжение о запрете реализации продукции, имеющейся на складе ООО “Солтекс”, в общем количестве 500 кг, отзыве с рынка и утилизации, а также о добавлении в маркировке информации, подтверждающей количество ферроцианида калия и натрия.