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10-е заседание Армяно-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в Ереване


27 - 28 июня в Ереване состоится 10-е заседание Армяно-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“3 мая состоялось армяно-грузинское совещание, и уже есть решение о проведении 27-28 июня в Ереване 10-го заседания Армяно-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 28 июня в Дилижане пройдет армяно-грузинский бизнес-форум” - сказала Нагдалян.




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