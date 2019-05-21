СМИ: Австрийская партия свободы поддержит вотум недоверия Курцу

Австрийская партия свободы после выхода из коалиции с Австрийской народной партией поддержит вотум недоверия оппозиции канцлеру Себастьяну Курцу. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати.

"Курц наивно полагает, что свободная партия после недоверия со стороны Курца не перестанет сама доверять ему. Когда бы ни состоялось экстренное заседание: кто доверяет - получает доверие в ответ. Кто не доверяет, получает недоверие", - сказал министр внутренних дел Херберт Кикль, чью отставку президенту предлагает канцлер.

В понедельник оппозиционные партии Австрии заявили о намерении созвать экстренное заседание парламента и предложить в Национальном совете вынести вотум недоверия Курцу, чтобы он ушел в отставку на фоне скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

В частности, вотум недоверия канцлеру хочет вынести партия "Сейчас - Список Пильца". Однако сам Курц намерен блокировать экстренное заседание парламента и созвать его только после 26 мая - дня проведения в Австрии выборов в Европарламент.

Канцлер Австрии и лидер АНП Себастьян Курц в понедельник решил убрать из коалиционного правительства с АПС ее министра внутренних дел Херберта Кикля и продолжить его отставку президенту Александеру Ван дер Беллену. Курц считает Кикля причастным к скандалу вокруг Штрахе. Сразу после этого министры от АПС заявили о выходе из правительства в полном составе, потому что считают отставку министра безосновательной. Курц заявил, что в таком случае продолжит работать в правительстве меньшинства без министров от АПС.