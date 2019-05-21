Никол Пашинян отметил важность постоянной связи научного сообщества с правительством

Премьер-министр Армении Никол Пашинян придает важность постоянному общению научного и экспертного сообщества с правительством.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал 21 мая в ходе научной конференции “Основные ориентиры экономической революции в Республике Армения” в Национальной академии наук.

“Я очень рад, что был организован подобный симпозиум с таким серьезным подходом. Для нас очень важно, чтобы научное, экспертное сообщество Армении чувствовало себя вовлеченным в те процессы, которые сегодня осуществляются в Республике Армения. Правительство не должно быть изолированным, и должно быть в постоянном общении с научным и экспертным сообществом. Я уверен, что в ходе этого обсуждения появятся ценные мысли, идеи, которые будут реализованы и будут иметь более долгосрочное значение”, - сказал Пашинян.