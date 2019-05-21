На заседании СМИД ОДКБ будут обсуждены вопросы назначения генсека организации

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Бишкеке примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 21 мая сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Через несколько часов министр вылетит в Бишкек для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, на котором будут обсуждаться вопросы повестки дня Совета, в том числе вопросы, касающиеся назначения генсека и в случае преждевременного прекращения полномочий генсека, все те шаги, которые направлены на дополнение этой правовой недостаточности”, - сказала Нагдалян.

2 ноября представитель Армении Юрий Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности.