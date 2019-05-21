Жители Абхазии объявили бессрочный протест и перекрыли дороги

Жители Абхазии объявили бессрочную акцию протеста из-за отказа властей перенести выборы президента на осень. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание «Кавказский узел».

Митингующие требуют сдвинуть дату выборов, поскольку основной кандидат на пост президента от оппозиции Аслан Бжания был госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. Его родные и коллеги считают, что Бжанию могли отравить.

Протесты продолжаются с понедельника, 20 мая. Жители объявили бессрочную акцию и призвали нынешнего президента Рауля Хаджимбу выйти к народу, а затем потребовали его отставки.

Председатель городского отделения партии «Амцахара» Мизан Зухба заявил, что в стране объявляется общегражданская акция неповиновения и чрезвычайное положение. Работники городского транспорта присоединяются к забастовке, также будут перекрыты мосты и дороги, ведущие в столицу Сухум.

Генеральная прокуратура Абхазии призвала граждан соблюдать закон и заявила, что любые призывы к свержению государственной власти и проведение незаконных акций повлекут за собой ответственность.

Кандидат от оппозиции Аслан Бжания уже баллотировался на пост президента в 2014 году, однако проиграл нынешнему главе республики Раулю Хаджимбе. Очередные выборы должны пройти 21 июля 2019 года.