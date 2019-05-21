Началась продажа билетов на “WCIT – 2019”: их можно приобрести только онлайн

На официальном сайте Международной IT-конференции “WCIT- 2019 “ началась продажа билетов на участие. Их можно приобрести только в режиме онлайн. Как передает «Арменпресс», стоимость билета составляет 695 долларов, а для покупателей “раннего этапа” - 395 долларов. “Ранний этап” регистрации будет приостановлен после продажи 1000-го билета.

Организатором международной конференции для членов Союза предприятий передовых технологий, учредителя форума WITSA и представителей других армянских компаний предусмотрены специальные цены на билеты.

В конференции в Ереване ожидается участие более 2500 деятелей общественного и частного сектора из около 60 стран. За последние 10 лет Всемирный ИТ-форум впервые пройдет в Европе. За 1,5 месяца была проведена предварительная регистрация более 1500 организаций и частных лиц.

“WCIT 2019 - Всемирный форум ИТ” состоится в Ереване с 6 по 9 октября. Форум проводится в Армении под высоким патронатом и при содействии Правительства РА. Всемирный форум ИТ был основан Всемирным альянсом информационных технологий и услуг. Форум организует Союз предприятий передовых технологий.