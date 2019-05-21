Армения претендует стать первой страной, где министры будут ездить на служебных электромобилях

Армения претендует стать первой страной, где государственные машины будут оснащены электродвигателями. Как передает «Арменпресс», подробности программы представил министр охраны природы Эрик Григорян в видеоматериале, опубликованном на странице правительства в Facebook.

Программа будет реализована на средства гранта. Глобальный экологический фонд предоставляет 700 тысяч евро. По конкретной программе мы планировали иметь 12 машин в зависимости от количества министров, однако по другой программе возможно новое дополнение, которое затронет премьер-министра, вице-премьера. Кстати, президент также выразил интерес. “Не будет роскошных машин, будут бюджетные, удобные для передвижения машины”, - сказал министр.

Усилия государства, направленные на повышение интереса к электромобилям, еще раз доказал проект об освобождении от таможенной пошлины на ввоз, который уже находится в парламенте, в случае его принятия с 1 июля вступит в силу. В видеоролике отмечается, что логическим продолжением этого является программа, в которой чиновники на собственном примере покажут заботливое отношение к природе.

Министр Эрик Григорян представил преимущества эксплуатации электромобилей. “У нас будет много преимуществ. Мы, к слову, не имеем своего топлива, но производим электроэнергию, а это означает, что у нас есть возможность снизить энергетическую зависимость от импортируемого топлива. Естественно, первое преимущество - снижение загрязнения атмосферного воздуха. И это очень хорошая возможность, для развития в стране научно-технологического потенциала, связанного с электромобилями”, - отмечает Эрик Григорян.

Министр уверен, что параллельно с увеличением числа электромобилей будет решена также ипроблема инфраструктур. “Для этого есть все необходимые предпосылки - от грантовых программ до бизнес – интереса. Это экономичный вид бизнеса, очень перспективный. Также учтите, что каждый человек сможет поставить зарядочное устройство у себя в доме, подключить и зарядить через обычную розетку, цены могут резко снизиться”, - говорит министр.

Статистика показывает, что число электромобилей в Армении невелико. Например, в 2018 году было импортировано всего 33 электромобиля, ожидается, что в 2019 году их число как минимум удвоится.