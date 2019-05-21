Интервью Арменпресс с председателем Верховного судебного совета Армении Гагиком Арутюняном

Председатель Высшего судебного совета Республики Армения Гагик Арутюнян считает, что качественные реформы судебной власти в стране давно являются необходимостью, к которой основополагающим образом обратились и в годовом сообщении, и на которое была полностью направлена годичная деятельность Высшего судебного совета. Председатель ВСС считает, что за этот короткий и сложнейший период были зафиксированы серьезные результаты как в вопросах многофакторного изучения ситуации, так и в разработке и поэтапной реализации стратегических направлений становления эффективного правосудия. «Арменпресс» представляет интервью с председателем Верховного судебного совета Армении Гагиком Арутюняном.

-Господин Арутюнян, Вы не участвовали в совещании в правительстве РА 20 мая, но что скажете об итогах обсуждений?

-Причины неучастия чисто технические и не считаю нужным обращаться к этому. Что же касается проблемы в целом, хотел бы подчеркнуть, что качественные реформы судебной власти в стране давно являются задачей повестки, которой мы основательно коснулись и в нашем ежегодном сообщении, и на которую была полностью направлена деятельность Высшего судебного совета за прошлый год. За этот короткий и сложнейший период были зафиксированы серьезные результаты как в вопросах многопрофильного изучения ситуации, так и в разработке и поэтапной реализации стратегических направлений становления эффективного правосудия.

Наш принципиальный подход заключается в том, что системные реформы, как проблема общегосударственного приоритета, необходимо осуществлять при помощи эффективного применения Конституционного инструментария, создания заранее необходимых законодательных гарантий и равноценных структурных шагов и шагов по созданию судов.

- Однако сегодня речь идет о хирургическом вмешательстве.

- Мы никогда не исключали и этот путь. Однако мы считали и считаем, что хирургическое вмешательство также должно быть конституционным, не должно приводить к нарушению прав людей, не иметь разрушительных последствий и служить установлению верховенства права.

- А Вы не считаете важным, каким образом и какими способами это должно быть осуществлено?

- Естественно, это тоже очень важно. Не считаю необходимым отдельно перечислять все равноценные статьи Конституции и конституционного Закона РА "Судебный кодекс РА", международные обязательства Республики Армения, но констатирую, что любое неправомерное, оскорбляющее человеческое и профессиональное достоинство действие может стать опасным прецедентом, чреватым многочисленными негативными, вплоть до неутешительных, последствиями.

- А можете ли выделить те три ключевых, исходных подхода в плане эффективного решения проблемы?

- Пожалуй, выделил бы следующие:

Во-первых, первоочередной и приоритетной задачей в Республике Армения следует считать создание необходимых и достаточных гарантий полноценного становления и эффективной деятельности судебной власти, функциональной, структурной, материальной и социальной независимости, во-вторых, решение объективных проблем не может быть отодвинуто на задний план, отдавая предпочтение субъективным и ситуационным подходам, в-третьих, правовые шаги, направленные на реформы судебной власти, не могут быть реализованы без четко разработанных концептуальных подходов и, в связи с чем Совет и лично я неоднократно представляли комплексные предложения.