Действие Азербайджана по отношению к Мхитаряну и болельщикам армянского происхождения МИД Армении считает новым проявлением расизма

Министерство иностранных дел Республики Армения считает отказ Азербайджана предоставить достаточные гарантии безопасности капитану национальной сборной Армении по футболу и полузащитнику лондонского “Арсенала”Генриху Мхитаряну для участия в финале Лиги Европы в Баку и запрет на въезд в Азербайджан предполагаемых болельщиков армянского происхождения новым проявлением расизма.

Как передает «Арменпресс», об этом на бриффинге 21 мая сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Если бы с азербайджанской стороны были даны соответствующие гарантии безопасности, которые удовлетворили бы и Генриха Мхитаряна, и его команду, то МИД не возражал бы против участия Генриха Мхитаряна в предстоящей в Баку игре ”, - сказала Нагдалян.

Что же касается запрета на въезд в страну со стороны Азербайджана предполагаемым армянским фанатам, Анна Нагдалян отметила, что этот вопрос будет поднят Арменией перед международными партнерами.

“Мы бы приветствовали, если бы азербайджанская сторона была верна принципу, что спорт выше политики. Более того, проявления расизма и ксенофобии в спорте не должны иметь места. В этом плане отказ Азербайджана предоставить подобные гарантии и запрет на въезд предполагаемых болельщиков армянского происхождения - не что иное, как новое проявление расизма, и это ставит под сомнение проведение в Азербайджане подобных международных мероприятий. Этой игрой Азербайджан имел возможность показать, насколько реально готов к подготовке народов к миру, однако мы не только не увидели какого-либо вклада в этом направлении, но и стали свидетелями новых расистских проявлений. Естественно, с нашей стороны это обстоятельство будет озвучено перед нашими международными партнерами”, - отметила пресс-секретарь.

Финал Лиги Европы состоится 29-го мая в Баку, “Арсенал” встретится с “Челси”.

“Арсенал” не намерен включить Мхитаряна в заявку на финал Лиги Европы из соображений безопасности. В клубе считают, что шум вокруг поездки Мхитаряна в Баку может повлиять и на других игроков.

Ранее “Арсенал” выступил с критическим заявлением против УЕФА и его решения провести финал в Баку.