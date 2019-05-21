Полиция установила личности участников инцидента, произошедшего с Артуром Испиряном

Полиция представила разъяснения по поводу слухов, связанных с потасовкой и ругательствами в адрес члена фракции “Мой шаг” Совета старейшин Еревана Артура Испиряна. «Арменпресс» представляет разъяснения полиции:

“В СМИ распространилась информация о том, что группа лиц на территории “Каскада” приставала к члену фракции “Мой шаг” Совета старейшин Еревана Артуру Испиряну. По поручению начальника полиции Валерия Осипяна, сразу после публикации была установлена связь с Артуром Испиряном, и его пригласили в полицию для дополнительных показаний.

В течение короткого времени были уточнены личности участников инцидента. Предпринимаются меры для выяснения всех обстоятельств инцидента”.