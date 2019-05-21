Федерация бокса обвиняет НОК Армении и министерство в злоупотреблении служебным положением

Федерация бокса Армении обвиняет исполняющего обязанности министра спорта и по делам молодежи Габриела Казаряна и генерального секретаря НОК Грачья Ростомяна в злоупотреблении служебным положением.

Как передает «Арменпресс», Федерация распространила сообщение, в котором говорится: “И. о. министра спорта и по делам молодежи Казарян пригласил на совещание главного тренера национальной сборной Рудика Мкртчяна и старшего тренера молодежной сборной Карена Агамаляна, на совещаании присутствовал и Грачья Ростомян. Ростомян призвал тренеров включить в состав команды, участвующей в Европейских играх, боксеров, которые не являются членами национальной сборной и не участвовали ни в одном серьезном турнире, как минимум, за последние два года и не имеют никаких результатов. В случае невыполнения их требований, они пообещали лишить спортсменов финансирования для участия в Европейских играх. Это явное злоупотребление служебным положением. Уважаемые чиновники, держитесь подальше от бокса и не пытайтесь вмешиваться в работу тренеров”.