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Саркис Адамян получил приз лучшего бомбардира “Ян Регенсбурга”


Нападающий национальной сборной Армении по футболу - Саркис Адамян удостоился приза лучшего бомбардира “Ян Регенсбурга”.

Как передает «Арменпресс» , Адамян, выступающий в составе “Ян Регенсбурга” уже окончившейся второй Бундеслиги, принял участие в 33-х матчах, забил 15 голов и сделал 11 голевых передач.

Накануне Саркис Адамян провел последний матч во второй Бундеслиге. “Ян Регенсбург” в последнем туре встречался с “Сандхаузеном”.  Встреча завершилась вничью - 2: 2.

Нападающий сборной Армении Саркис Адамян вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь матч и получил желтую карточку.

“Ян Регенсбург”  в сезоне 2018/19  второй Бундеслиги занял 8-е место.

Саркис Адамян в следующем сезоне уже будет выступать в первой Бундеслиге в составе “Хоффенхай”, с которым подписал контракт на 3 года.




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