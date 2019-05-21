Саркис Адамян получил приз лучшего бомбардира “Ян Регенсбурга”

Нападающий национальной сборной Армении по футболу - Саркис Адамян удостоился приза лучшего бомбардира “Ян Регенсбурга”.

Как передает «Арменпресс» , Адамян, выступающий в составе “Ян Регенсбурга” уже окончившейся второй Бундеслиги, принял участие в 33-х матчах, забил 15 голов и сделал 11 голевых передач.

Накануне Саркис Адамян провел последний матч во второй Бундеслиге. “Ян Регенсбург” в последнем туре встречался с “Сандхаузеном”. Встреча завершилась вничью - 2: 2.

Нападающий сборной Армении Саркис Адамян вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь матч и получил желтую карточку.

“Ян Регенсбург” в сезоне 2018/19 второй Бундеслиги занял 8-е место.

Саркис Адамян в следующем сезоне уже будет выступать в первой Бундеслиге в составе “Хоффенхай”, с которым подписал контракт на 3 года.