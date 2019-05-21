Предстоящие на 21 мая мероприятия

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 21 мая, в МИД Армении состоится брифинг пресс-секретаря Министерства Анны Нагдалян. Она обратится к последним внешнеполитическим развитиям.

В Министерстве образования и науки Армении состоится церемония вручения дипломов I категории школьных предметных олимпиад. Дипломы вручит министр образования и науки РА Араик Арутюнян.

В Ереване на обсуждение будет представлена единая электронная платформа оповещения. На мероприятии будут присутствовать вице-премьер РА Тигран Авинян, министр юстиции РА Артак Зейналян, генеральный прокурор РА Артур Давтян и другие.

В Армении проводятся дополнительные прививки от полиомиелита среди детей в возрасте от 18 месяцев до 5 лет. Специалисты представят причины необходимости вакцинации, расскажут о показателях вакцинации.

Сегодня в концертном зале Арама Хачатуряна состоится концерт, посвященный Дню Европы. В концертной программе прозвучит Девятая симфония Людвига ван Бетховена. На пресс-конференции, до концерта руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский и художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян представят подробности относительно концерта.

По случаю дня будет погашена и выпущена в обращение одна почтовая марка, посвященная теме “Европа 2019” - “Национальные птицы”.

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