Минторг США позволил Huawei временно и ограниченно возобновить свою деятельность в стране

Министерство торговли США выдало китайской телекоммуникационной компании Huawei временную генеральную лицензию, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Соответствующее уведомление было размещено Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США на сайте официальных документов американского правительства (Федерального реестра), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Данное положение предоставляет 90-дневную временную генеральную лицензию, которая частично восстанавливает режим лицензирования" в отношении Huawei, отмечается в документе.

Таким образом, американские власти временно отсрочили некоторые торговые ограничения, которые ранее решили ввести в отношении компании. При этом отсрочка не будет распространяться на новые сделки, заключенные уже после вступления в силу ограничений. Ее цель - создать условия для того, чтобы работа уже существующих клиентов Huawei не была нарушена в результате внесения китайской компании в американский черный список.