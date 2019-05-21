Трамп заявил, что проведет переговоры с властями Ирана, когда они будут готовы

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов провести переговоры с властями Ирана только тогда, когда "они будут готовы". Такую позицию американский лидер обозначил в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Пенсильвания, где он выступит перед своими сторонниками. Трансляцию вели американские новостные телекомпании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Посмотрим, что произойдет. Если они позвонят нам, то мы, безусловно, проведем переговоры, но это зависит от них. Я только хочу, чтобы они позвонили, если готовы, а если они не готовы, тогда не нужно [меня] беспокоить", - подчеркнул президент. Он добавил, что на данный момент "переговоры с Ираном не ведутся".

Глава государства также вновь предостерег власти Ирана от провокационных действий и угроз в отношении США, хотя и указал на отсутствие каких-либо признаков такого поведения Тегерана. "Мы не видим никаких признаков того, что что-то происходит или произойдет, но если произойдет, то, несомненно, будет встречено с великой силой. У нас не будет выбора", - сказал Трамп. Президент добавил, что Тегеран "совершит большую ошибку", прибегнув к провокационным действиям или угрозам.

Как передал в понедельник телеканал Al Jazeera, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты не менее десяти раз предлагали его стране начать переговорный процесс. Однако, по его убеждению, "сегодняшние условия не подходят для начала диалога".

По словам Роухани, Иран "сейчас живет в состоянии экономической войны, и условия требуют сопротивления оказываемому давлению". Он заявил, что Иран не пойдет на переговоры с США, которые будут навязываться ему силой.