Армен Григорян провел рабочие встречи в Вашингтоне

Секретарь совета безопасности Республики Армения Армен Григорян в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки посетил штаб-квартиру Армянского национального комитета Америки (Armenian National Committee of America) и встретился с руководящим составом организации.

Как передает «Арменпресс» , в начале встречи секретарь Григорян представил подробности своего рабочего визита, состоявшиеся и запланированные встречи, мероприятия и зарегистрированные результаты. Исполнительный директор АНКА Арам Гамбарян представил нынешнюю работу и цели комитета.

В ходе встречи были обсуждены политические процессы в Армении и вопросы, касающиеся развития армяно-американских отношений.

Позже секретарь Совбеза встретился с исполнительным директором Армянской ассамблеи Америки (Armenian Assembly of Armenia) - Брайаном Ардуни.

В ходе встречи стороны обсудили армяно-американские отношения, вопросы повестки сотрудничества с армянской общиной США и структурами диаспоры.