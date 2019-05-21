Европейские индексы - 20-05-19

МОСКВА, 21 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.61% и составил 12041.29 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.46% и составил 5358.59 пункта, британский FTSE снизился на 0.51% и составил 7310.88 пункта, а российский RTSI вырос на 0.12% и составил 1256.22 пункта.