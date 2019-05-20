Завершилась встреча президента Арцаха с депутатами фракции «Мой шаг»

Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с членами фракции «Мой шаг» в Национальном Собрании Армении. Как сообщает Арменпресс, после встречи Бако Саакян ответил на вопросы журналистов. Он сообщил, что были обсуждены все приоритетные вопросы.

«Мы договорились использовать все возможности, в том числе частые встречи, чтобы не оказываться в таких ситуациях, которые чужды нам, нашей Родине. Обсуждения были искренними и честными. Я попытался представить свои подходы», - сказал Бако Саакян.

Журналисты попросили уточнить, о чем была беседа. Бако Саакян отметил, что обсуждались вопросы, связанные с системой безопасности, межпарламентскими отношениями, переговорным процессом и экономикой.

Коснувшись предложения о создании следственной комиссии по апрельской войне, Бако Саакян отметил, что было бы желательно, чтобы в такие комиссии были включены лица, которые профессионально могли бы помочь своей деятельностью и раскрыть нераскрытые факты, внести дополнительные разъяснения.