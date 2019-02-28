Предстоящие на 21 мая мероприятия
21:16, Май 20, 2019
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- 21:43 Завершилась встреча президента Арцаха с депутатами фракции «Мой шаг»
- 21:16 Предстоящие на 21 мая мероприятия
- 21:01 В период между 17 и 20 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 101 случай преступлений
- 20:56 Сатеник Ованнисян назначена пресс-секретарем международного аэропорта "Звартноц"
- 20:20 Туристов эвакуировали с Эйфелевой башни из-за “человека-паука”
- 20:09 Мбаппе признан лучшим футболистом Лиги 1
- 19:55 Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины
- 19:03 Прокуратура представит ходатайство о самоотводе судьи, который принял решение об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна
- 19:00 Премьер-министр принял студентов Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета
- 18:50 Дела Кочаряна и других приостановлены и направлены в КС: адвокат
- 18:14 Премьер-министр Армении обсудил с заместителем директора компании “Амунди” вопросы пенсионных реформ
- 18:00 СМИ: рейтинг кинокритиков на Каннском фестивале возглавил фильм Альмодовара "Боль и слава"
- 17:48 Вратарь "Ливерпуля", мать Леди Гаги и экс-президент Либерии стали послами доброй воли ВОЗ
- 17:39 Мэр Еревана призвал компанию «Санитек» принять меры по обеспечению необходимого количества мусорных контейнеров
- 17:39 Германия продолжит повышать расходы на оборону
- 17:29 Лучшая борода в мире - как в Бельгии проходит необычное соревнование
- 17:23 Президент Республики Армения провел встречу с первым вице-премьером Казахстана
- 17:20 Кремль не будет поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины
- 17:11 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-05-19
- 17:09 Азиатские индексы - 20-05-19
- 17:01 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета Еревана увеличились на 15.4 %
- 16:54 Вышел трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада"
- 16:46 Президент Армении провел встречу с Даригой Назарбаевой
- 16:42 В Мекке пройдет экстренный саммит под эгидой ЛАГ
- 16:38 Организация “Американцы во имя Арцаха” призвала международное сообщество осудить нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана
- 16:33 В Японии искусственный интеллект стали использовать для борьбы магазинными кражами
- 16:30 Насмешки США о геноциде не приведут к концу Ирана, заявил Зариф
- 16:24 Специалисты МЧС в Министерстве территориального управления и развития провели мероприятие по гражданской обороне
- 16:07 Казахстан заинтересован в углублении экономических связей с Арменией: Президент встретился с премьер-министром Казахстана
- 16:06 Эквадор передал США вещи и документы Ассанжа из посольства в Лондоне
- 16:03 "Джон Уик 3" обошел финальных "Мстителей" по сборам в США и Канаде в эти выходные
- 16:02 Скоропостижно скончался кинохудожник Вардан Седракян
- 15:56 Заключенные каталонские политики получили депутатские мандаты
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