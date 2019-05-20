По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 17 и 20 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 101 случай преступлений, из них 9 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 23 случая причинения телесных повреждений, 22 случая кражи личного имущества, 8 случаев мошенничества, 7 случаев побоев, 4 случая обнаружения наркотиков, по 3 случая квартирной кражи и хулиганства, по 2 случая присвоения или растраты, изъятия оружия и боеприпасов и контрабадны наркотиков, по 1 случаю похищения человека, разбоя, грабежа, вымогательства, уклонения от уплаты налогов, умышленного повреждения имущества, фальшивомонетничества, незаконной вырубки деревьев, взяточничества, злоупотребления должностными повреждениями, незаконного пересечения границы, совершения насильственных действий сексуального характера, воспрепятствования реализации правосудия, угрозы убийством, побуждения к проституции и распространения порнографических материалов или предметов.

За данный период найдены 3 человека, находящихся в розыске, еще 1 с явкой с повинной обратился в Полицию, найдены 3 человека, пропавших без вести, зарегистрировано 5 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 6 случаев кражи личного имущества, по 1 случаю причинения телесных повреждений, грабежа и ДТП.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 47 ДТП: 3 человека погибли, 67 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.