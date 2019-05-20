Прокуратура представит ходатайство о самоотводе судьи, который принял решение об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна
19:03, 20 Май, 2019
Прокуратура представит ходатайство о самоотводе судьи Давида Григоряна, который принял решение об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщила Арменпресс представитель генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.
“Отмечу, что решение об изменении меры пресечения будет обжаловано, иск уже готовится”, - отметила она.
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перед зданием суда проводится акция
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по делу Кочаряна
- Журналисты бойкотировали судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и получили
желаемый результат