Прокуратура представит ходатайство о самоотводе судьи, который принял решение об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна

Прокуратура представит ходатайство о самоотводе судьи Давида Григоряна, который принял решение об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщила Арменпресс представитель генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

“Отмечу, что решение об изменении меры пресечения будет обжаловано, иск уже готовится”, - отметила она.