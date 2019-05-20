Премьер-министр принял студентов Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета

Премьер-министр Никол Пашинян принял около двух десятков студентов Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, которые прибыли в нашу страну, чтобы ознакомиться с системой управления Армении, реализуемыми реформами и произошедшими изменениями.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит студентов в Армению и по их просьбе коснулся происходящих в нашей стране событий. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Армении последовательно движется путем развития и укрепления демократии, что приведет к новым и реальным изменениям в жизни общества. По словам Никола Пашиняна, важно, что в этих изменениях лично принимают участие также граждане и своими шагами дают правительству полномочия осуществлять эти изменения. “Мы оптимистичны и уверены в нашем настоящем и будущем. Мы уверены, что достигнем объявленных нами целей”, - сказал глава правительства.

Коснувшись сегодняшнего своего выступления о судебно-правовой системе, Никол Пашинян отметил, что оно касалось проблемы отсутствия пользующейся доверием народа судебной власти в республике. Глава правительства подчеркнул, что наличие действительно независимой и беспристрастной судебной системы является жизненно важной необходимостью для нас, и отсутствие такой системы является угрозой номер один для нашей страны, поэтому максимально скорое решение этой проблемы является общественным и общенародным требованием.

Затем премьер-министр ответил на ряд интересующих студентов вопросов, которые касались приоритетов правительства, изменений в судебно-правовой сфере, борьбы с коррупцией, защиты прав человека, развития гражданского общества, внешней политики Армении и других тем.

Студенты поблагодарили премьер-министра за прием и подробные ответы на вопросы.