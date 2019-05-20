Дела Кочаряна и других приостановлены и направлены в КС: адвокат
18:50, 20 Май, 2019
Решением суда производство уголовных дел в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, экс-вице-премьера Армена Геворгяна и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова было приостановлено и направлено в Конституционный суд. Об этом сообщила Арменпресс адвокат Сейрана Оганяна Инесса Петросян.
“Мне сообщили из суда, что дело приостановлено на основании того, что отправлено в КС”, - отметила она.
В генпрокуратуре отметили, что у них в этой связи нет информации.
- Прокуратура представит ходатайство о самоотводе судьи, который принял решение об
изменении меры пресечения в отношении Кочаряна
- Перед оглашением решения по мере пресечения в отношении Роберта Кочаряна
перед зданием суда проводится акция
- Бако Саакян и Аркадий Гукасян подтвердили в суде свое личное поручительство
- Бако Саакян и Аркадий Гукасян во второй половине дня выступят на судебном заседании
по делу Кочаряна
- Журналисты бойкотировали судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и получили
желаемый результат