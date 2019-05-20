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Дела Кочаряна и других приостановлены и направлены в КС: адвокат


Решением суда производство уголовных дел в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, экс-вице-премьера Армена Геворгяна и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова было приостановлено и направлено в Конституционный суд. Об этом сообщила Арменпресс адвокат Сейрана Оганяна Инесса Петросян.

“Мне сообщили из суда, что дело приостановлено на основании того, что отправлено в КС”, - отметила она.

В генпрокуратуре отметили, что у них в этой связи нет информации.




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