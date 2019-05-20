Премьер-министр Армении обсудил с заместителем директора компании “Амунди” вопросы пенсионных реформ

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня заместителя генерального исполнительного директора французской компании “Амунди” Бернара де Вита и возглавляемую им делегацию. Kомпания является генеральным акционером “Амунди” - одной из двух управляющих пенсионными фондами Армении компаний.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян, приветствуя гостей, отметил, что пенсионные реформы имеют важное для Армении значение, и эта встреча является хорошей возможностью для обсуждения сотрудничества и перспектив. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство заинтересовано в развитии взаимоотношений с вовлеченными в этот процесс партнерами, в том числе с "Амунди", что будет способствовать успешной реализации пенсионных реформ, а также повышению уровня общественной информированности о пенсионной накопительной системе.

Бернар де Вит отметил, что компания "Амунди" эффективно сотрудничает с представителями правительства и Центрального банка Армении и готова продолжать совместную работу.

Собеседники обсудили вопросы эффективной реализации в Армении экономического, социального и финансового компонента пенсионных реформ. В частности, были затронуты шаги по развитию рынка капитала, повышению общественной информированности, а также реализации инвестиционных программ.