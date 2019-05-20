Мэр Еревана призвал компанию «Санитек» принять меры по обеспечению необходимого количества мусорных контейнеров

На сегодняшний день в Ереване насчитывается примерно 5000 мусорных контейнеров, однако для должной организации процесса их число должно достичь 8000. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата мэрии Еревана, мэр Еревана Айк Марутян призвал компанию «Санитек» принять меры по обеспечению необходимого количества мусорных контейнеров.

«Хочу вам сообщить, что мы не будем ждать, пока компания «Санитек» обеспечит необходимое количество мусорных контейнеров. Мы также займемся этим вопросом и обеспечим высокое качество обслуживания, несмотря на то, что это является их обязанностью», - отметил Айк Марутян.