Лучшая борода в мире - как в Бельгии проходит необычное соревнование

Сотни почитателей волосяного покрова на мужском лице прибыли в Бельгию, чтобы посоревноваться в Мировом чемпионате бород и усов в Антверпене, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Ежегодный конкурс, который проводится на протяжении почти 30 лет, состоит из нескольких номинаций. Между собой соревнуются обладатели усов, маленьких бородок и бород.

Впервые соревнование среди обладателей мужественной растительности на лице было проведено в 1990 году в Германии. С тех пор, благодаря креативному подходу бородачей и усачей, это мероприятие приобрело статус арт-события в мировом масштабе.