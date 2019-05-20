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Лучшая борода в мире - как в Бельгии проходит необычное соревнование


Сотни почитателей волосяного покрова на мужском лице прибыли в Бельгию, чтобы посоревноваться в Мировом чемпионате бород и усов в Антверпене, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

Ежегодный конкурс, который проводится на протяжении почти 30 лет, состоит из нескольких номинаций. Между собой соревнуются обладатели усов, маленьких бородок и бород. 

Впервые соревнование среди обладателей мужественной растительности на лице было проведено в 1990 году в Германии. С тех пор, благодаря креативному подходу бородачей и усачей, это мероприятие приобрело статус арт-события в мировом масштабе.




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