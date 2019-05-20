Кремль не будет поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины

Президент РФ Владимир Путин пока не будет направлять поздравления Владимиру Зеленскому, в понедельник вступившему в должность президента Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - сказал он.

На уточняющий вопрос, можно ли ждать поздравлений Путина Зеленскому со вступлением в должность Песков сказал: "Нет, будет поздравлять с первыми успехами". Отвечая на вопрос, какими, на его взгляд, должны быть эти успехи, Песков сказал: "Первые успехи будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом".