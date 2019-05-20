Азиатские индексы - 20-05-19

ТОКИО, 20 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.24% и составил 21301.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.04% и составил 1554.92 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.41% и составил 2870.60 пункта, а HANG SENG снизился на 0.57% и составил 27787.61 пункта.