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Азиатские индексы - 20-05-19


ТОКИО, 20 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.24% и составил 21301.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.04% и составил 1554.92 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.41% и составил 2870.60 пункта, а HANG SENG снизился на 0.57% и составил 27787.61 пункта.




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