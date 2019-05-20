По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета Еревана увеличились на 15.4 %

Мэр Еревана Айк Марутян представил аппарату новоназначенного советника мэра по юридическим вопросам Карена Амбарцумяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата мэрии Еревана, пользуясь случаем, мэр затронул вопрос судебной реформы в стране в контексте работы мэрии столицы.

«На прошлой неделе мы говорили о всех тех судебных делах, где у нас есть проблемы, и сегодняшние события являются логическим продолжением того, что произошло в нашей стране, что происходит в Армении. Во время проводимых в мэрии приемов к нам обращаются сотни граждан с жалобами на судебные решения. Это говорит о несовершенстве судебной системы. Когда рассматриваешь проблему гражданина, становится ясно, что он прав на 100%, и судья защищал интересы какого-то олигарха. И, к сожалению, что самое интересное, все это сегодня еще продолжается. Уже год как мы перешли к другому режиму, но именно в данной системе остаются проблемы, которые мешают нам идти дальше. Ко всем другим вопросам, которые не относятся к судебной системе, мы находим решения. Но это большое препятствие для нас, и я думаю, что оздоровление судебной системы является очень важным шагом для нашего государства», - подчеркнул мэр столицы.

В ходе рабочего совещания мэру было доложено, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета Еревана увеличился на 15.4 % - 1 млрд. 200млн драм.