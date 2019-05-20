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Вышел трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада"


Телеканал HBO представил трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада" на своем официальном YouTube-канале,  передает Арменпресс

Ролик посвящен новому персонажу сериала, которого сыграл Аарон Пол ("Во все тяжкие"). В трейлере также появилась Эван Рэйчел Вуд, которая играет Долорес. Премьера третьего сезона запланирована на 2020 год. 

Ранее издание Deadline сообщало, что злодея в новом сезоне "Мира Дикого Запада" сыграет Венсан Кассель. Однако его не показали в трейлере. 

Первый сезон сериала вышел в октябре 2016 года. Он рассказывает о футуристическом парке развлечений "Мир Дикого Запада", где живут андроиды, с которыми посетителям разрешено делать что угодно.

 

 




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