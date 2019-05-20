В Мекке пройдет экстренный саммит под эгидой ЛАГ

Лига арабских государства (ЛАГ) разослала приглашения лидерам стран организации на экстренный саммит 30 мая в Саудовской Аравии по ситуации в Персидском заливе после нападений на нефтяные объекты. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении панарабской организации.

"Секретариат ЛАГ разослал приглашения от имени короля Саудовской Аравии лидерам арабских государств для участия во внеочередном саммите в Мекке в четверг, 30 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным ЛАГ, на саммите будут обсуждаться атаки на танкеры в территориальных водах ОАЭ, а также нападения йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы) на нефтяные насосные станции в Саудовской Аравии. В панарабской организации полагают, что эти инциденты будут иметь "опасные последствия для мира и безопасности в регионе и мире, а также (для) поставок нефти и мировых нефтяных рынков".

В ЛАГ пояснили, что положение о саммитах предполагает проведение встреч в верхах раз в год в марте. В то же время, в случае появления вопросов, связанных с национальной безопасностью арабских стран, можно созывать и внеочередные саммиты, если с такой инициативой выступит одно из государств-членов.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд ранее обратился к лидерам арабского мира с предложением провести экстренный саммит в Мекке 30 мая на фоне обострения отношений с Ираном.