Президент Армении провел встречу с Даригой Назарбаевой

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с председателем Верховной палаты парламента Республики Казахстан Даригой Назарбаевой.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с углублением сотрудничества между парламентами двух стран, а также развитием сотрудничества в экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Дарига Назарбаева поблагодарила президента Армена Саркисяна за участие в Евразийском медиа-форуме в Алматы и содействие в становлении форума. «Вы многое сделали для продвижения этого форума в западном медиа-сообществе», - отметила она.

Дарига Назарбаева сообщила, что Казахстан хочет расширить сотрудничество с Национальным Собранием Армении и в полной мере использовать потенциал парламентских групп дружбы.

Собеседники также поговорили о перспективных направлениях сотрудничества между двумя странами. Президент Республики Армения Армен Саркисян отметил, что существует большой потенциал для углубления двусторонних отношений и сотрудничества.

«Нынешний объем сотрудничества очень маленький и не соответствует существующему потенциалу и отношениям дружественных стран, находящихся в одной экономической зоне», - сказал он. Президент особо отметил важность развития сотрудничества в таких областях, как информационные технологии, искусственный интеллект и продовольственная безопасность.

По просьбе Дариги Назарбаевой президент также коснулся внутриполитической ситуации в Армении. Он подчеркнул, что армянский народ обладает достаточной мудростью, чтобы преодолеть проблемы и двигаться вперед по новому пути развития без сотрясений.