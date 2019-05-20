В Японии искусственный интеллект стали использовать для борьбы магазинными кражами

Токийская компания Earth Eyes совместно с корпорацией NTT East разработала систему видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта, которая позволит супермаркетам бороться с кражами. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Asahi.

В программное обеспечение системы заложена информация из различных пособий по организации безопасности в торговых помещениях. В частности, в них содержатся рекомендации, как распознать вора по его действиям. Кроме того, при разработке были использованы видеозаписи мелких краж.

Оборудование анализирует поведение каждого зашедшего в магазин и сравнивает его с имеющимися параметрами, принадлежащими потенциальным злоумышленникам. В случае обнаружения подозрительных лиц система предупредит кассира об этом.

К настоящему времени по всей Японии установлено порядка 2 тыс. подобных систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом внутри торговых точек.

Согласно данным статистики, в год в Японии происходит около 100 тыс. магазинных краж. Ущерб от них составляет порядка $4,5 млрд.