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Насмешки США о геноциде не приведут к концу Ирана, заявил Зариф


Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя слова президента США Дональда Трампа об Иране, заявил, что "насмешки о геноциде и экономический терроризм" не приведут к концу страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Трамп ранее заявил в Twitter, что "если Иран захочет побороться, это будет его официальным концом", и призвал не угрожать США.

"Дональд Трамп надеется достигнуть того, чего не смогли добиться Александр (Македонский - ред.), Чингисхан и другие агрессоры. Иранцы в течение тысячелетий стойко преодолевали трудности, в то время как все агрессоры исчезли. Экономический терроризм и насмешки о геноциде не "приведут к концу Ирана", - заявил Зариф вTwitter.

"Никогда не угрожайте иранцам. Попробуйте уважение - это работает!" - добавил он.

 

 

 

 




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