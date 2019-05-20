Специалисты МЧС в Министерстве территориального управления и развития провели мероприятие по гражданской обороне

Группа специалистов по гражданской обороне спасательной службы МЧС Армении с 14 по17 мая посещала Министерство территориального управления и развития и подчиненные ему органы -Миграционную службу и Национальный архив Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в органах ведомства прошли штабные учения на тему “Действия руководящего состава ГО в ходе осуществления мероприятий системы ГО”.

Цель мероприятия - проверка степени готовности руководящего состава гражданской обороны, штабов, эвакуационной комиссии, формирований и рассмотрение реалистичности плана эвакуации.

Были обсуждены вопросы, связанные с созданием и оцифровкой страхового фонда кинофотофоно-документов в чрезвычайных ситуациях и во время военного положения.

Особого внимания удостоились вопросы сдачи и хранения необходимых документов, управления миграционными потоками, возможности приема и размещения беженцев.

Были рассмотрены вопросы, связанные с организацией мероприятий по учету и захоронению погибших в чрезвычайных ситуациях и во время военного положения.

Результаты оценки будут обобщены в акте, на основе которого будут ознаменованы и в максимально сжатые сроки решены проблемы, существующие в системе ГО.