Эквадор передал США вещи и документы Ассанжа из посольства в Лондоне

Власти Эквадора передали представителям США личные вещи и документы основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, остававшиеся в эквадорском посольстве в Лондоне после того, как в апреле австралиец был арестован британской полицией на территории диппредставительства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник утром на странице WikiLeaks вTwitter.

"Эквадор передал все юридические документы Ассанжа и его рукописи прокуратуре США", - говорится в сообщении. В WikiLeaks подчеркивают, что ни самому Ассанжу, ни его адвокатам, ни представителям ООН не было разрешено наблюдать за "незаконной процедурой изъятия его имущества".

Организация сообщает, что в распоряжение властей США попали две рукописи, над которыми работал Ассанж, все юридические документы, подготовленные для него адвокатами, медицинские документы австралийца, а также принадлежащее ему компьютерное оборудование.