Скоропостижно скончался кинохудожник Вардан Седракян

Ушел из жизни член Союза кинематографистов Армении, член Гильдии кинохудожников, заслуженный кинодеятель Вардан Седракян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Союз кинематографистов Армении.

Еше несколько дней назад Вардан Седракян в Каминном зале Дома кино Союза кинематографистов Армении рассказывал любителям искусства о создании одного из своих фильмов - фильма “Апрель”.

Вардан Седракян родился в 1949 году, окончил Ереванский художественно-театральный институт. С 1979 года работал на киностудии “Арменфильм”. Работал над созданием фильмов “Заноза”, “Плотник, ожидающий рождения сына”, “Не смотри в зеркало”, “Рассвет печальной улицы”, “Жрица”, “Жано”, “Ереван блюз”, “Высокочтимые попрошайки”, “Апрель”, “Зов павлина” и других.

Редколлегия “Арменпресс” соболезнует родным и близким Седракяна, разделяет тяжелую боль утраты.