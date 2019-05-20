Заключенные каталонские политики получили депутатские мандаты

Четыре каталонских политика, которым предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, получили в понедельник утром акты об их депутатском статусе испанского конгресса, еще один политик получил мандат сенатора. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Пять каталонских политиков, в отношении которых идет процесс в Верховном суде Испании и которые находятся в предварительном заключении, были избраны в парламент 28 апреля. Речь идет о бывшем заместителе председателя женералитета Ориоле Жункерасе, бывшем лидере общественного движения "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчесе, бывших членах каталонского правительства Жорди Туруле и Жозепе Руле, а также бывшем советнике иностранных дел женералитета Рауле Ромеве. Жункерас, Санчес, Туруль и Руль были избраны в нижнюю палату парламента, Ромева стал сенатором.

В понедельник утром четырех политиков доставили для получения мандатов в конгресс депутатов, а Ромеву – в сенат. Они находились под усиленным сопровождением полиции и журналистам не дали возможности задать им вопросы. В настоящее время все процедуры по получению документов закончены и их доставят обратно в мадридскую тюрьму.

Во вторник пройдут учредительные заседания обеих палат, на которых пять политиков, согласно решению Верховного суда, также смогут присутствовать.