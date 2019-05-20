АРФД созывает митинг на площади Свободы
АРФД 23 мая на площади Свободы созывает митинг. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал представитель верховного органа АРФД Ишхан Сагателян.
“В ближайшие часы АРФД выступит с заявлением. До этого хочу сообщить, что партия Дашнакцутюн 23 мая в 19:00 на площади Свободы созывает митинг.
Верховный орган АРФД выражает свое удовлетворение всем друзьям и соратникам структуры АРФД Армении за их бдительное и сознательное поведение”, - написал Сагателян.
- 17:29 Лучшая борода в мире - как в Бельгии проходит необычное соревнование
- 17:20 Кремль не будет поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины
- 17:11 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-05-19
- 17:09 Азиатские индексы - 20-05-19
- 16:54 Вышел трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада"
- 16:42 В Мекке пройдет экстренный саммит под эгидой ЛАГ
- 16:38 Организация “Американцы во имя Арцаха” призвала международное сообщество осудить нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана
- 16:33 В Японии искусственный интеллект стали использовать для борьбы магазинными кражами
- 16:30 Насмешки США о геноциде не приведут к концу Ирана, заявил Зариф
- 16:24 Специалисты МЧС в Министерстве территориального управления и развития провели мероприятие по гражданской обороне
- 16:07 Казахстан заинтересован в углублении экономических связей с Арменией: Президент встретился с премьер-министром Казахстана
- 16:06 Эквадор передал США вещи и документы Ассанжа из посольства в Лондоне
- 16:03 "Джон Уик 3" обошел финальных "Мстителей" по сборам в США и Канаде в эти выходные
- 16:02 Скоропостижно скончался кинохудожник Вардан Седракян
- 15:56 Заключенные каталонские политики получили депутатские мандаты
- 15:52 АРФД созывает митинг на площади Свободы
- 15:43 В Huawei прокомментировали ситуацию с Google
- 15:39 В Гюмри отметили 95-летие формирования 39–го пограничного отряда РФ
- 15:28 В ДТП на дороге Мясникян-Даларик погиб один из водителей
- 15:22 Сигналы о фактических преступлениях, имевших место у судов, необходимо направить в прокуратуру
- 15:13 Эдди Марсан надеется вновь сыграть инспектора Лестрейда в фильме про Шерлока Холмса
- 15:08 Кремль не комментирует скандал в австрийском парламенте
- 14:50 Два заместителя губернатора Арарата освобождены от должности
- 14:47 Все суды Армении в 13: 30 были разблокированы: Пашинян
- 14:46 Комиссия НС по государственно-правовым вопросам обсудит вопрос создания следственной комиссии по изучению обстоятельств Апрельской войны
- 14:36 Лилит Макунц представила подробности совещания у премьер-министра
- 14:34 Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне
- 14:25 Армен Саркисян поздравил Владимира Зеленского со вступлением в должность
- 14:19 Бибер навредил экологии Исландии
- 14:15 Супруга Саакашвили готова обойти пешком Грузию для борьбы с властями
- 14:02 Порошенко заявил, что попытается принять участие в следующих президентских выборах
- 13:53 Министерство сельского хозяйства в этом году ожидает средний урожай абрикосов
- 13:34 Никол Пашинян призвал арцахцев противостоять силам, пытающимся посеять разногласия между двумя частями нашего народа
- 13:32 Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Зеленскому в связи со вступлением на должность президента Украины
- 13:30 Никол Пашинян призвал с 13:30 снять блокирование всех судов
21:48, 17.05.2019
Просмотрели 1212 раз Государственный академический ансамбль танца Беларуси выступил в Национальном академическом театре оперы и балета им. Спендиаряна
19:50, 17.05.2019
Просмотрели 1111 раз Пашинян выразил обеспокоенность в связи с возможным размещением радикальных исламистов в Азербайджане
20:56, 17.05.2019
Просмотрели 1016 раз Премьер Пашинян прокомментировал представленное Бако Саакяном поручительство для изменения меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна
18:39, 17.05.2019
Просмотрели 968 раз Фанаты «Арсенала» наденут маски с лицом Мхитаряна во время матча в Баку
16:05, 18.05.2019
Просмотрели 932 раз Роберт Кочарян будет освобожден — суд принял решение об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна