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АРФД созывает митинг на площади Свободы


АРФД 23 мая на площади Свободы созывает митинг. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал представитель верховного органа АРФД Ишхан Сагателян.

“В ближайшие часы АРФД выступит с заявлением. До этого хочу сообщить, что партия Дашнакцутюн 23 мая в 19:00 на площади Свободы созывает митинг.

Верховный орган АРФД выражает свое удовлетворение всем друзьям и соратникам структуры АРФД Армении за их бдительное и сознательное поведение”, - написал Сагателян.




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