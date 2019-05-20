АРФД созывает митинг на площади Свободы

АРФД 23 мая на площади Свободы созывает митинг. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал представитель верховного органа АРФД Ишхан Сагателян.

“В ближайшие часы АРФД выступит с заявлением. До этого хочу сообщить, что партия Дашнакцутюн 23 мая в 19:00 на площади Свободы созывает митинг.

Верховный орган АРФД выражает свое удовлетворение всем друзьям и соратникам структуры АРФД Армении за их бдительное и сознательное поведение”, - написал Сагателян.