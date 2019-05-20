В Huawei прокомментировали ситуацию с Google

В китайской компании Huawei прокомментировали решение американской корпорации Google приостановить сотрудничество. Текст заявления компании приводитиздание The Verge.

Отмечается, что владельцы смартфонов и планшетов Huawei и Honor продолжат получать обновления безопасности и сервисное обслуживание. Это касается в том числе гаджетов, которые до сих пор находятся в продаже по всему миру.

"Компания Huawei внесла существенный вклад в развитие и рост Android в мире. Будучи одним из ключевых глобальных партнеров Android, мы тесно работали с их платформой с открытым исходным кодом, чтобы создать экосистему в интересах как пользователей, так и отрасли", — говорится в тексте,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Представители Huawei подчеркнули, что компания продолжит работать на благо пользователей во всем мире.

Ранее Рейтер сообщил, что Google прекращает бизнес-сотрудничество с компанией Huawei из-за ее внесения в черный список правительства США.

Так, для Huawei будет ограничен доступ к технологиям и программному обеспечению американской корпорации.

Владельцы смартфонов китайской компании не смогут получать обновления операционной системы Android и лишатся доступа к таким приложениям, как Google Play и Gmail.

Позднее представители Google сообщили, что Google Play и Google Play Protect продолжат функционировать у пользователей, которые уже приобрели продукцию Huawei.