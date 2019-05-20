В ДТП на дороге Мясникян-Даларик погиб один из водителей
На 4-ом км дороги Мясникян - Даларик Армавирской области 19 мая столкнулись “ГАЗ-3110” и “Мерседес-Бенц”. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 43-летний водитель “ГАЗ-3110” - Ашот Мнацаканян скончался на месте, а 31-летний водитель “Мерседес-Бенц” и трое пассажиров “ГАЗ-3110” с телесными повреждениями были доставлены в больницу.
Проводится расследование.
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