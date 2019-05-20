Сигналы о фактических преступлениях, имевших место у судов, необходимо направить в прокуратуру

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян поручил все сообщения о фактических преступлениях, совершенных 20 мая в ходе действий, направленных на блокирование доступа в суды, направлять в Генпрокуратуру.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.

“Считаем необходимым проинформировать, что генеральным прокурором РА поручено все сообщения о фактических преступлениях, совершенных сегодня в ходе действий, направленных на блокирование входов и выходов судов, направлять в Генеральную прокуратуру РА с целью их отправки в Специальную следственную службу РА, всесторонней проверки этих событий в уголовно-процессуальном порядке и придания им правовой оценки”, - отметил Абрамян.