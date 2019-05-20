Эдди Марсан надеется вновь сыграть инспектора Лестрейда в фильме про Шерлока Холмса

Британский актер Эдди Марсан, известный по роли инспектора Лестрейда в фильмах Гая Ричи про Шерлока Холмса, где он снимался вместе с Робертом Дауни - младшим и Джудом Лоу, рассчитывает сыграть этого же персонажа в следующей картине режиссера. Об этом артист сказал в понедельник в интервью ТАСС.

Гай Ричи снял два фильма - "Шерлок Холмс" и "Шерлок Холмс: Игра теней", с 2011 года ведутся разговоры о съемках картины "Шерлок Холмс - 3". В марте 2019 года дата релиза была отодвинута на 22 декабря 2021 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сейчас, насколько я знаю, пишут сценарий, который еще надо утвердить, - пояснил Марсан. - Работа над следующим фильмом идет уже несколько лет. Возможно, я там снова сыграю инспектора. По крайней мере, я бы этого очень хотел".