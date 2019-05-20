Два заместителя губернатора Арарата освобождены от должности

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна заместители губернатора Арарата Тигран Парсилян и Артур Мкртчян освобождены от занимаемых должностей. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба правительства Армени на официальном сайте e-gov. am.

“Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона РА "Об общественной службе", освободить Тиграна Парсиляна от должности заместителя губернатора Араратской области РА", - говорится в тексте решения.

По той же статье от должности освобожден и заместитель губернатора Артур Мкртчян.