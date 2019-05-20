Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне

Активисты международной экологической организации Greenpeace в понедельник забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне.

"Активисты блокируют входы в штаб-квартиру BP в Лондоне. Они устроили лагерь внутри специально разработанных контейнеров. BP не может делать вид, что может продолжать вести бизнес как обычно в той ситуации климатического кризиса, в которой мы находимся", - говорится в сообщении лондонского подразделения Greenpeace в Twitter.

Это не первая подобная акция в британской столице за последнее время. В апреле активисты природоохранной организации Extinction Rebellion на протяжении двух недель блокировали движение на транспортных магистралях города, мешали работе метро и перекрывали вход в Лондонскую фондовую биржу, требуя от властей страны активных действий, направленных на борьбу с изменением климата планеты,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.