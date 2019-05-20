Армен Саркисян поздравил Владимира Зеленского со вступлением в должность

Президент Республики Армения Армен Саркисян поздравил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с вступлением в должность. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Уверен, что в межгосударственных отношениях Армении и Украины есть значительный потенциал, и я полон надежд, что совместными усилиями армяно-украинские отношения возможно поднять на новый уровень, во благо наших стран и народов”,- говорится в поздравительном послании президента Саркисяна.

Он пожелал новоизбранному президенту Зеленскому успехов, а дружественному народу Украины - мира и процветания.