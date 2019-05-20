Порошенко заявил, что попытается принять участие в следующих президентских выборах

Бывший президент Украины Петр Порошенко гордится пятью годами своей работы и намерен принять участие в следующих выборах главы государства. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Die Welt.

"Да, я останусь в политике и охотно помогу новому президенту советом, если он будет в нем нуждаться, - сказал Порошенко. - И да, я буду искать возможность для того, чтобы принять участие в следующих президентских выборах". По его словам, это связано не с тем, что он хочет остаться у власти, но с желанием не допустить потери достигнутого за годы его нахождения на посту главы государства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.