Министерство сельского хозяйства в этом году ожидает средний урожай абрикосов

Заместитель министра сельского хозяйства Армении Гарник Петросян уверен, что “В этом году мы не только будем есть абрикосы, но и будем экспортировать их”.

Как передает «Арменпресс», на встрече с журналистами Петросян сказал, что, по предварительным прогнозам, ожидается средний урожай абрикосов, затем выразил уверенность, что цена абрикоса в этом году также существенно не изменится, а созревшие, лучшие плоды достанутся местному потребителю.

“Когда урожая мало, это способствует формированию более крупных плодов с хорошим “товарным видом”, их основная часть становится пригодной для экспорта”, - сказал он.

Заместитель министра сельского хозяйства призвал садоводов, занимающихся обработкой абрикоса, провести дополнительные мероприятия по организации борьбы с пористыми пятнами на них. “ Есть такая опасность, и в случае бурного развития болезни, мы потеряем товарный вид урожая и, естественно, подобные плоды не смогут быть пригодными для экспорта”, - добавил Петросян.