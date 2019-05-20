Никол Пашинян призвал с 13:30 снять блокирование всех судов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан, перекрывших входы и выходы судов республики, с 13:30 прекратить блокирование. Как передает «Арменпресс», к этому Пашинян призвал на своей странице в Facebook.

“Я обращаюсь к нашим соотечественникам, заблокировавшим доступы судов. Сегодняшняя акция послужила своей цели: процесс создания независимой судебной системы в Армении начался и уже необратим. Люблю всех Вас, горжусь всеми Вами и преклоняюсь перед всеми Вам”, - написал премьер.

19 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан Армении заблокировать входы и выходы судов Республики. В ходе совещания, созванного 20 мая, Пашинян заявил о необходимости проведения в судебной системе хирургических вмешательств.